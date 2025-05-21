Manisalı Öğrenci Atık Malzemelerle Sessiz Süpürge Tasarladı

Manisalı ilkokul öğrencisi atık malzemelerden sessiz süpürge yaptı

MANİSA - Manisa Soma Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Elisa Çetinkılıç, öğretmeninin verdiği ödev üzerine atık malzemeleri kullanarak diğer modellere göre daha sessiz çalışan bir el süpürgesi tasarladı.

Manisa'da Soma Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Elisa Çetinkılıç, öğretmeninin verdiği ödev dahilinde çevre dostu bir yaklaşım sergileyerek 'Elison 6745' adını verdiği el süpürgesini geliştirdi. Evde beslediği kedisinin tüylerini temizlemek amacıyla bu ürünü yaptığını belirten Elisa, komşularını rahatsız etmemek için de sessiz çalışan bir model tasarlamayı tercih ettiğini söyledi. Elisa'nın tasarladığı süpürge Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'nin de dikkatini çekerek öğrenciyi ve öğretmenini Soma Kendin Yap Atölyesinde ağırladı.

Yaptığı sessiz el süpürgesini tanıtan Elisa Çetinkılıç, süpürgesine kendi isminden esinlenerek Elison 6745 adını verdiğini anlatarak, "Bütün malzemeleri atık malzemelerden kullandık sadece motoru aldık. İsmini de kendi adımdan esinlenerek Elison 6745 adını verdim. 67 memleketim olan Zonguldak'ın plakası 45'de Manisa'nın plakası" dedi.

Süreç odaklı görev

Elisa'nın öğretmeni Tuğba Salman Çakmaklar ise öğrencilerine süreç odaklı görevlerle danışmanlık yaptığını vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi almış bir öğretmenim. Aldığım bu eğitim sonrasında öğrencilerimi test ya da yazılı gibi sonuç odaklı sınavlar yerine süreç odaklı görevlerle değerlendirmeyi tercih ediyorum. Çünkü biliyorum ki öğrenciler, sınavlar yerine sürece aktif olarak dahil olduklarında kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Yıl boyunca öğrencilerimiz araştırma yapıyor, elde ettikleri bilgileri süzgeçten geçiriyor, fikirlerine uygun ürünler hazırlıyor ve böylece ifade becerilerini geliştiriyorlar. Elisa'nın arkadaşları arasında ışık saçan terlik üretenler, öncül sarsıntılara bağlı çalışan deprem ikaz sensörü geliştirenler de var. İnanıyorum ki öğrencilerimiz zamanla daha da büyük başarılara imza atacaktır" diye konuştu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli öğretmen ve öğrenciyi tebrik ederek, Manisa'daki tüm ilçelerde bulunan 'Kendin Yap Atölyeleri' sayesinde öğrencilere yenilikçi pedagojilerle eğitim alma fırsatı sunulduğunu belirterek, öğrencileri bu atölyelerde daha fazla vakit geçirmeye davet etti. Uğurelli, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in öncülüğünde yürütülen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimiz kendilerini ifade edebilecekleri çalışmalar ortaya koyarak bizleri gururlandırıyor. Bu model sayesinde Manisa'daki birçok öğrencimiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacak kadrolar olma yolunda ilerliyor. İnanıyorum ki geleceğimiz, öğrencilerimizin ellerinde çok daha güzel olacak. Öğrencimizi ve öğretmenimizi gönülden tebrik ederim" şeklinde konuştu.

Müdür Uğurelli, konuşmasının ardından Elisa Çetinkılıç'a bir robotik kodlama seti, öğretmeni Tuğba Salman Çakmaklar'a ise üç boyutlu bir kalem hediye etti.