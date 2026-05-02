Manisalı lise öğrencisi şiiriyle Türkiye birincisi oldu

Manisalı lise öğrencisi Ayşegül Üçkazan, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Su Verimliliği Seferberliği Yarışması"da şiir kategorisinde Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Salihli Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Üçkazan, AA muhabirine, edebiyat öğretmeni ve arkadaşlarının teşvikiyle yarışmaya katıldığını söyledi.

Ödül aldığı şiiri yazmakta zorlandığını ve 2 gün içerisinde tamamladığını anlatan Üçkazan, öğretmenlerine teşekkür etti.

Anne Elvan ve baba Abidin Üçkazan da kızlarıyla gurur duyduklarını ifade etti.