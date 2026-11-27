Manisa Yunusemre'de çeki demiri takarken yaralanan belediye çalışanı 25 yaşında öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 14 Kasım'da arızalanan İzmir Büyükşehir Belediyesi aracı için çağrılan çekicide çeki demiri başına çarpan belediye çalışanı ağır yaralandı. İzmir Şehir Hastanesinde tedavi gören çalışan, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başına çeki demiri çarpması sonucu yaralanan belediye çalışanı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İzmir Büyükşehir Belediyesine ait araç, 14 Kasım'da Uzunburun Mahallesi'ndeki Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi yakınlarında arızalandı. Bölgeye belediyeye ait çekici çağrıldı.
Çekme işlemi için takmaya çalıştığı çeki demiri başına çarpan görevli Kamil Çapar (25), ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan Çapar, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: AA