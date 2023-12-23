ELAZIĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) acı haberi, Elazığ'daki baba ocağına ulaştı. Baba Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından 'Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana' paylaşımı yaparken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'ndeki ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Şehidin ailesinin oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, baba Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından 'Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana' paylaşımı yaptı.