Manisa ve İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Manisa ve İzmir'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.
Manisa ve İzmir'de, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 3 aylık çalışma sonrasında, Manisa ve İzmir'de belirlenen 22 ayrı adrese baskın düzenledi.
Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, tüfek, 623 gram esrar, 12 gram kenevir tohumu, 35 kök kenevir, 9 sentetik hap, 4 hassas terazi, çok sayıda tabanca fişeği, bıçak ve kaçak sigara ele geçirildi.
Çıkar amaçlı suç örgütü kurarak, uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 21 şüpheli gözaltına alındı.