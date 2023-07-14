Manisa ve İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa ve İzmir'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.