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Manisa Valiliği Turgutlu'da 6 yaralı öğrencinin taburcu edileceğini açıkladı

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Manisa Valiliği Turgutlu'da 6 yaralı öğrencinin taburcu edileceğini açıkladı
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Manisa Valiliği, Turgutlu'daki saldırıda yaralanan 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesinin planlandığını bildirdi. Manisa merkezde tedavileri süren 3 öğrencinin bilinçlerinin açık olduğu ve yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

(MANİSA) - Manisa Valiliği, Turgutlu'da dün meydana gelen saldırıda yaralanan ve Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesinin planlandığını, Manisa merkezde tedavileri süren 3 öğrencinin ise yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Manisa Valiliği'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizdeki saldırı olayında yaralanan ve Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup, yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. Öğrencilerimizin durumu hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Yaşanan elim olay nedeniyle öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavileri devam eden öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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