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Manisa Turgutlu'da TIR'la çarpışan motosiklet sürücüsü öldü, TIR sürücüsü gözaltında

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Manisa Turgutlu'da TIR'la çarpışan motosiklet sürücüsü öldü, TIR sürücüsü gözaltında
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ergenekon Mahallesi'nde TIR ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü gözaltına alınırken polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tolga Başaran (35) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan Y. (56) yönetimindeki 20 ATE 857 plakalı TIR ile Tolga Başaran idaresindeki 45 ACU 399 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç sürücünün cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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