Haberler

Manisa Turgutlu'da okul saldırısında 11 öğrenci yaralandı, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'da okul saldırısında 11 öğrenci yaralandı, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırı soruşturmasında gözaltına alınan saldırgan H.O'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında 4 Adli Süreçteki Çocuk da var; saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı.

(MANİSA) - Manisa Turgutlu ilçesindeki bir okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan saldırgan H.O'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırının ardından başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında saldırgan H.O, aile fertleri ve diğer şüphelilerin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 Adli Süreçteki Çocuk (ASÇ)'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli sabah saatlerinde Turgutlu Adliyesi'ne getirildiği öğrenildi.

Adliye önündeki cadde bariyerlerle trafiğe kapatıldı, geniş güvenlik önlemi alındı.

Saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı.

Kaynak: ANKA
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi

Trump’ın sözlerini duyar duymaz kahkahayı patlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metin Şentürk ameliyat oldu! Aşırı ağrılar sonrası safra kesesi alındı

Ünlü sanatçı hayranlarının yüreğini ağızlarına getirdi
Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini 'Yeni Vadedilmiş Topraklar' ilan etti

Kendi ülkesini "Yeni Vadedilmiş Topraklar" ilan etti
Müteahhit ile inşaat işçileri arasında kavga: 8 kişi yaralandı

Adeta meydan muharebesi! Müteahhit ile inşaat işçileri birbirine girdi
Erling Haaland yine şov yaptı, Norveç 3 puanı kaptı

Bu adam gerçekten de durdurulamıyor!
Efkan Ala'dan Netanyahu'ya sert yanıt: Bölgeyi kan gölüne çevirenlerin hezeyanları...

Netanyahu’nun küstah sözlerine Ankara’dan anında cevap: Hezeyan
Starbucks'tan dikkat çeken karar: Kuzey Amerika'da 250 mağazasını kapatacak

Kahve devi düğmeye bastı! 250 mağazasını kapatıyor
Gol sevinci pahalıya patladı: İsrailli futbolcu takımını yaktı

İsrailli futbolcunun skandal gol sevinci takımını yaktı