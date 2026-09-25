Manisa Turgutlu'da okul saldırısında 11 öğrenci yaralandı, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

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(MANİSA) - Manisa Turgutlu ilçesindeki bir okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan saldırgan H.O'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırının ardından başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında saldırgan H.O, aile fertleri ve diğer şüphelilerin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 Adli Süreçteki Çocuk (ASÇ)'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli sabah saatlerinde Turgutlu Adliyesi'ne getirildiği öğrenildi.

Adliye önündeki cadde bariyerlerle trafiğe kapatıldı, geniş güvenlik önlemi alındı.

Saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı.

Kaynak: ANKA