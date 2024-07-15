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Manisa Soma'da Orman Yangını: Tekeli Işıklar Mahallesi Tahliye Edildi

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Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle kırsal Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına müdahale için ekipler sevk edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle kırsal Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Yangının yaklaştığı Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgede inceleme yapan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya gazetecilere yaptığı açıklamada öğlen saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmak üzereyken çok şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar yayıldığını söyledi.

Tekeli Işıklar Mahallesi'nde vatandaşların ve hayvanların bölgeden uzaklaştırıldığını anlatan Akkaya, şu bilgileri verdi:

"Hayati bir tehlike öngörmüyoruz şu an itibarıyla. Köyde de tutuşan bir dam ve evimiz yok. Bütün ekipler köye sıçramaması için müdahale ediyor. İnşallah da başarılı olacaklar ama rüzgar her yönden şiddetli esiyor. Köyümüze zarar gelmeden yangını önlemek istiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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