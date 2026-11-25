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MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde jandarmanın iki ayrı eve düzenlediği operasyonda toplam 137 bin 858 sentetik hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla M.A. (38) ile C.K.'nin (38) evlerinde uyuşturucu madde bulundurduklarını belirledi. İki şüphelinin evlerine dün eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda toplam 137 bin 858 sentetik hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.A. ve C.K., çıkarıldıkları mahkeme tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı