Manisa'da maki yangınında alevler ormana sıçradı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormana sıçrayan maki yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, mahsur kalan 3 yavru tavşan kurtarıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki ormana sıçrayan maki yangını, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, arazide mahsur kalan 3 yavru tavşan, orman ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.
Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı