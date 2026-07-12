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Manisa'da maki yangınında alevler ormana sıçradı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormana sıçrayan maki yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, mahsur kalan 3 yavru tavşan kurtarıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki ormana sıçrayan maki yangını, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, arazide mahsur kalan 3 yavru tavşan, orman ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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