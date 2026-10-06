Manisa Sarıgöl'de haber alınamayan 78 yaşındaki kişinin cesedi kayalıklarda bulundu

Manisa Sarıgöl'de haber alınamayan 78 yaşındaki kişinin cesedi kayalıklarda bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçen pazar gününden bu yana haber alınamayan 78 yaşındaki kişinin cansız bedeni, evinin yaklaşık 600 metre yakınındaki kayalıklarda bulundu. Afşar Mahallesi'nde yaşayan kişinin naaşı, işlemler için morga götürüldü.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde haber alınamayan 78 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgiye göre, Afşar Mahallesi'nde yaşayan ve geçen pazar gününden bu yana haber alınamayan Kadir Çakıroğlu'nun yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı.
Çakıroğlu'nun cansız bedeni, evinin yaklaşık 600 metre yakınındaki kayalıklarda bulundu.
Yaşlı adamın naaşı, işlemler için morga götürüldü.
Kaynak: AA