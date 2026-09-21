Manisa Salihli'de kıraathanede ölü bulunan Mehmet Gök için 2 kişi gözaltına alındı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Mehmet Gök (35), kıraathanede ölü bulundu. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Salihli ilçesi Eski Cami Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. Bir kişinin masa üzerinde hareketsiz yattığını gören kıraathane sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, isminin Mehmet Gök olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Gök'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. GöK'ün ölü bulunmasına ilişkin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, Gök'ün ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı