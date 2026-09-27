Manisa Salihli'de kayıp alzheimer hastası kadının cesedi su kuyusunda bulundu

Manisa Salihli'de kayıp alzheimer hastası kadının cesedi su kuyusunda bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Salihli'de dün akşamdan beri haber alınamayan 86 yaşındaki alzheimer hastası kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu. İhbar üzerine ekipler, 5 metre derinliğindeki kuyudan çıkardığı cesedin kayıp kadına ait olduğunu belirledi; jandarma soruşturma başlattı.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Hatice Aydın'ın (86) cansız bedeni su kuyusunda bulundu.
Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında, bir su kuyusunda kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, 5 metre derinliğindeki kuyudaki cansız bedenin, dünden beri kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Hatice Aydın'a ait olduğu belirlendi. Aydın'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.