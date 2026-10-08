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Manisa Salihli'de kadın, tartıştığı eşini tabancayla öldürdü, gözaltına alındı

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Manisa Salihli'de kadın, tartıştığı eşini tabancayla öldürdü, gözaltına alındı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 31 yaşındaki kadın, tartıştığı 36 yaşındaki eşine ait tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü. Kadın gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor; eşinin cenazesi otopsi için Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Şinda Yakut G. (31), tartıştığı eşi Rıdvan G.'yi (36) tabancayla vurarak öldürdü. Şinda Yakut G. (31), gözaltına alındı.

Olay, saat 06.30 sıralarında, Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi 226'ncı Sokak'ta meydana geldi. Şinda Yakut G. ile eşi Rıdvan G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rıdvan G.'ye ait tabancayı alan Şinda Yakut G., 4 el ateş etti. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Rıdvan G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İnşaat işçisi, 2 çocuk babası Rıdvan G.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Şinda Yakut G. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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