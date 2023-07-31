Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyor
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Manisa'nın Soma ilçesine bağlı kırsal Ularca Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale ediyor.
Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale için 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Soner Övümlü - Güncel