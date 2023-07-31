Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyor

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı kırsal Ularca Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale ediyor.