Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Tufan Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliğine bağlı 2 uçak, 2 arazöz ile çok sayıda personel yönlendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.