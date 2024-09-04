Manisa'nın fedakar öğretmeni öğrencileri için okul tamiratı yaptı

Manisa'nın fedakar öğretmeni

Öğrencileri için matkabı, fırçayı eline aldı, gönüllü öğrenci velisiyle birlikte sıraları tamir etti, sandalyeleri boyadı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesi 50. Yıl Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hatice Aslan, okulların açılmasına kısa bir süre kalan, masaları, sandalyeleri tamir ederek kullanıma hazır hale getirdi.

Tamirat ve tadilat için gerekli olan bütçeyi, kullanılamayacak durumda olan kitap ve defterleri geri dönüşümden elde ettiği gelirle oluşturan Aslan'ın en büyük destekçisi ise okulun eski velilerinden emekli marangoz Necmettin Umut oldu.

50. yıl Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hatice Aslan, yaptığı konuşmada "Okulumuzda 2024-2025 eğitim öğretim yılı için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu hazırlıklara yaklaşık 1 ay önce başlamıştık. Okulda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında yine okulumuzun eski velilerinden marangoz Necmettin Umut ile birlikte yıpranan öğrenci sıralarını tamamen yeniledik. Bununla birlikte kırılan sandalyeleri yeniden tamir ederek boyama işlemini gerçekleştirdik. Ayrıca eskiyen perdeleri de değerlendirerek masa örtüsü haline getirdik. Okulumuzda atıl durumda olan 20 civarında da sıramız vardı. Bir çoğunun metal kısımlarında kırılmalar olduğu için kullanılamıyordu. Kırılan bu bölümleri önce kaynak yaptırdık. Ardından yeniledik ve kullanıma hazır hale getirdik. Yine yetersiz durumda olan öğretmen sandalyelerini de atıl durumda olan sandalyeleri yenileyerek tamamladık.

Geri dönüşümden elde edilen gelirle yapıldı

Aslan, tamirat ve tadilat çalışmalarında gerekli olan ücreti ise kitap ve defterleri geri dönüşüme kazandırarak elde ettikleri gelirle yaptıklarını söyledi.

Aslan "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için yenilediğimiz tüm eşyalar için çok sayıda malzeme alındı. Bu malzemeler içinde bir gelir olması gerekiyordu. Bu kapsamda okulumuzun öğrencilerinin kullanmış olduğu kitap ve defterleri yılsonunda geri dönüşüm için toplamıştık. Bu kitap ve defterleri geri dönüşüme göndererek bir bütçe oluşturduk. Bu bütçe ile tamirat ve tadilat için gerekli olan tüm malzemeleri temin ettik.

Aslan, sözlerine şöyle devam etti. "Atatürk'ün de dediği gibi vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bizde çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"