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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

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Alaşehir Tepeköy Mahallesi Hacı Ahmet Dağı mevkiinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın havadan da bir helikopterle kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar makilik ve fıstık çamı alanı zarar gördü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Alaşehir Tepeköy Mahallesi Hacı Ahmet Dağı mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Havadan da 1 helikopterin katıldığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 5 dekar makilik ve fıstık çamı alanı zarar gördü.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Alaşehir Tepeköy Manisa Güncel Haberler

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