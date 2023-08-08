Manisa'nın Alaşehir ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Alaşehir Tepeköy Mahallesi Hacı Ahmet Dağı mevkiinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın havadan da bir helikopterle kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar makilik ve fıstık çamı alanı zarar gördü.