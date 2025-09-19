Haberler

Manisa Merkezli DEAŞ Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda, sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Manisa'nın Akhisar ve Turgutlu ilçeleri ile Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere terör propagandası yaptıkları ve kendilerini DEAŞ mensubu olarak tanımladıkları belirlenen E.Y, M.E.İ, B.A. ile Suriye uyruklu A.Y, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 8 Eylül 2025'te İzmir'de bir polis merkezi amirliğine düzenlenen silahlı saldırının failini övdükleri öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.