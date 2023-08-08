Manisa Kula'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 15 dönüm alan zarar gördü.

MANİSA'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 15 dönüm alan zarar gördü.

Kula ilçesine bağlı Hacıtufan Mahallesi Damlaca mevkisinde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yanan bölgeye 2 uçak ile havadan, 2 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 kepçe, su tankerleri ve jandarma ekiplerince karadan müdahale başlatıldı. Yangın söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi. Alevler, 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 15 dönüm alanın zarar gördüğü bildirilirken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.