Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan şehit ailesine ziyaret

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 2007 yılında trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Hasan Akoral'ın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 2007 yılında trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Hasan Akoral'ın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Aktaş'a ziyaretinde Polis Eşleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı olan eşi Nuray Aktaş da eşlik etti.

Şehidin babası Osman Akoral'a taziyelerini iletip çiçek takdim eden Aktaş, her daim ailenin yanlarında olduklarını vurguladı.