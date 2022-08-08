Manisa haber! Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Manisa haberleri: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kadir Alpat'ın kullandığı 45 ATB 329 plakalı otomobil ile Murat Can Demircili idaresindeki 33 AGF 441 plakalı otomobil, Nurlupınar Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde trafik ışıkları önünde çarpıştı. Kazanın etkisiyle Alpat'ın kullandığı otomobil, savrularak trafik ışık direği ve ağaca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Alpat ve diğer otomobildeki yolcu B.D, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel AA / Serkan Özcan Murat Can Turgutlu Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa haber! Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.