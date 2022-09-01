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Manisa gündem haberi: Manisa'da 10 dönüm orman yandı

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Manisa gündem haberi: Manisa'da 10 dönüm orman yandı

Manisa haberlerine göre MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.

MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.

Kula ilçesi Güvercinlik mevkisindeki ormanda, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arozöz, 2 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte güçlükle kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 10 dönüm alan zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Güncel

Güvercinlik Güncel Haberler

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