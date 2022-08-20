Manisa gündem haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da bağ bozumuna katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde 22 dönümlük arazide bağ bozumuna katıldı.

Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Manisa'da Hasan Fehmi Tekoğlu'na ait üzüm bağına geldi. Burada Tekoğlu ve aile fertlerince karşılanan Erdoğan, hediye edilen ve üzerinde isminin yazılı olduğu Manisa poşusunu taktı.

Daha sonra bölgede üzüm üretimi ve ticareti yapan vatandaşlarla sohbet eden, üzüm çeşitleri, üretim şartları, rekolte ve fiyatlara ilişkin bilgi alan Erdoğan, ikram edilen üzümü yedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden bir vatandaşın cep telefonuyla yakınlarını görüntülü arayarak, "Bir de 'vatandaşa uzak' diyorsunuz. Bakın değiyorum, bu kadar yakınız, gördünüz mü? Biz halkız yani, tamam mı? Üzüm yiyoruz birlikte, vekillerimiz var." demesi gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüntülü aranan kişilere el sallayarak selamlarını iletti.

Tekoğlu'na bağdan ne kadar üzüm alacağını soran Erdoğan, "10 ton" cevabını aldı.

Tekoğlu'nun geçen yıl 8 ton üzüm aldıklarını söylemesi üzerine Erdoğan, "Bu sene bereketli maşallah" ifadesini kullandı. Bağ sahibi Tekoğlu da "Siz geldiğiniz için bereketli oldu." dedi.

Bir vatandaşın "Dünyanın işini hallediyorsunuz. Allah nazardan saklasın. Geçen gün Zelenskiy'nin yanındaydınız. Ne var ne yok orada?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dertli, dertli..." cevabını verdi.

Vatandaşın "tutun elinden" demesi üzerine Erdoğan, "Tutmak yetmiyor ki. Çok aldatanlar var. Herkes bunlara 'verdik, veriyoruz' diyor, bir şey verdikleri yok." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridorunun açılmasında sarf ettiği çabayı hatırlatması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda yaklaşık 21-22 gemi geldi. Arka arkaya geliyorlar. Şu ana kadar gelenlerin toplam tutarı 625 bin ton. Bunlar bizden geçiyor, değişik ülkelere gidiyor. Daha da gelecek tabii. Şimdi Ukrayna'nınkini çıkardık ama Rusya'nınkine de başlayacağız."

Stuttgart'tan tatil için gelen Ali Durmuş da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özçekim yaptı.

Durmuş, "Yıllar önce size 'muhtar bile olamaz' demişlerdi. Ben Almanya'dan arabayla geldim, üç arkadaşımla oy atmak için." ifadesini kullandı.

Durmuş'a nereli olduğunu soran ve "Trabzon" cevabını alan Erdoğan'ın "Belli oluyor." demesi çevredekileri güldürdü.

Almanya'daki iş arkadaşları ile yıllardır kavga ettiğini söyleyen Durmuş, "Şimdi anlamaya başladılar, 'Erdoğan haklı' diyorlar Suriye'deki tampon bölge konusunda… Haklı olduğunu dünyaya gösterdin Başkanım. Sen muhtar değil dünya başkanı oldun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Cumhur İttifakı olarak haziranda bu işi bitirmemiz lazım." demesi üzerine vatandaşlar da kapı kapı gezeceklerini, ülkeyi kimseye bırakmayacaklarını söyledi.

Daha sona üzüm bağına geçen Erdoğan, eline makas alarak yılın ilk hasadını yaptı.

Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, kendisine ilgi gösteren çocukları sevdi.