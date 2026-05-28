Haberler

Manisa'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları ve maddi hasar meydana geldi. Ahmetler Mahallesi'nde bir otomobil sürüklenirken, Gümele Mahallesi'nde dere taştı. Dolu nedeniyle ev çatıları ve araziler beyaz örtüyle kaplandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden itibaren başlayan yağış aralıklarla etkisini sürdürdü.

İcikler Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Ahmetler Mahallesi'nde ise sağanakta suya kapılan bir otomobil sürüklenerek hasar gördü.

Gümele Mahallesi'nde de Oluk Deresi taştı, bazı bağ ve bahçeler sular altında kaldı.

Ayvaalan, Durhasan ve Karaisalar mahallelerinde ise dolu yağışı etkili oldu.

Doludan dolayı evlerin çatıları ile araziler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu

Bayramda kabusu yaşadılar! Birçok şehrimizden benzer görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin heykeli yıkılıyor

Rüzgarlı havalarda sallanıyordu! Ünlü ismin heykeli yıkılıyor
Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti

Avrupa'da fırtına estiren Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti
Mehmet Topal'a Avrupa'dan talipler artıyor

Mehmet Topal'a Avrupa'dan teklif yağıyor!
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı

Eyvah eyvah! ABD'ye gidecek Bizim Çocuklar'ı büyük tehlike bekliyor
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

CHP'de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu
Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek

Yeni yasa taslağı için tarih verdi: Bir sefere mahsus çıkarılacak