Manisa'daki cinayet zanlısı İzmir’de yakalandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, İzmir'de yakalandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, İzmir'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos'ta Atatürk Mahallesi'nde husumet üzerine Eren Kırmızı'yı (30) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen G.M'nin, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Polis, şüpheliyi Örnekköy Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan G.M'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA