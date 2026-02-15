Haberler

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Tır, otomobile çarpıp karşı şeride geçerek başka bir kamyonetle çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

H.K'nin (55) kullandığı 45 AIC 203 plakalı tır, Beylikli Mahallesi yakınlarında önünde seyreden B.T. (27) yönetimindeki 34 JL 4402 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen tır, A.T. (41) idaresindeki 06 FY 2637 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada tır ve kamyonet sürücüleri ile kamyonetteki yolcular N.T. (56) ile 4 yaşındaki Ö.M.T. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

