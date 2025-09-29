Haberler

Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza, tırın karşı şeride geçmesi sonucu 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpışması sonucu gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Manisa-Akhisar kara yolunun Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi'nde seyreden tır, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.

Çarpışma sonrası duran tırın dorsesine, Mehmet Semet'in kullandığı 45 AVV 892 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Semet'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, Semet'in kullandığı otomobilde bulunan eşi Füsun Semet ile bir diğer yaralı, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Füsun Semet'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen araçlardaki kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
