Manisa'da Zeytinlikte Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytinlikte budama yapmak için traktörüyle evden ayrılan bir kişi, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, kişinin cansız bedeni traktörün altında bulundu. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytinlikte devrilen traktörün altında kalan sürücü, yaşamını yitirdi.
Seğirdim Mahallesi'nde, zeytinlikte budama yapmak için 10 ZT 462 plakalı traktörüyle evden ayrılan Mustafa Çelik'ten (65) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri zeytinlikte yaptığı aramada Çelik'in cansız bedenini devrilen traktörün altında buldu.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.