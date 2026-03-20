Manisa'da vefat eden Kore gazisi Ali Yel son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 95 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ali Yel'in cenazesi toprağa verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 95 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ali Yel'in cenazesi toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle dün vefat eden Yel'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından Turgutlu Merkez Pazar Camisi'ne getirildi.

Yel için camide öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene gazinin yakınlarının yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Ali Yel'in Turgutlu'da yaşayan son Kore gazisi olduğunu ifade eden Kaymakam Kapankaya "Bu bayramda sevinçle hüznü aynı anda yaşıyoruz. Son Kore gazimizi kaybettik. Ali Yel büyüğümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize uzun ve sağlıklı ömür diliyor, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

Cenaze, namazın ardından Turgutlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
