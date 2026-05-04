Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında takibe aldıkları 16 yaşındaki Y.G'yi Beşeylül Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 247 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özden Doğan