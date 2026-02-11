Haberler

Turgutlu'da evi ve motosikletinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Turgutlu'da yapılan narkotik operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Şüpheli M.B.'nin evinde ve motosikletinde 13 bin 664 parça sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evi ve motosikletinde uyuşturucu ele geçirilne şüpheli tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla M.B'nin (25) ikamet ve motosikletinde arama yaptı.

Aramalarda peçeteye emdirilmiş 13 bin 664 parça sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
