Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden A.Ö'nün (29) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 520 lira ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.