Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hacıishak Mahallesi'ndeki iki ayrı adreste arama yapıldı.

Adreslerde 31 bin 304 sentetik ecza ile 165 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler Ç.K. (31) ile V.S. (23) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.