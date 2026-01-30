Haberler

Manisa'da 1730 sentetik hap ele geçirildi; 5 tutuklama

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1730 sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 808'i 2 ayrı otomobilin kaput ve karbüratör bölümünde, 922'si de sokak denetiminde olmak üzere toplam 1730 sentetik hap ele geçildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Turgutlu ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro amirlikleri ekipleri, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal edip satan şüphelilere yönelik ortak çalışma yaptı. Bu kapsamda Turgutlu'da 2 ayrı araç takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Y.A.T. (19) ve M.Ö.'nün (33) içinde bulunduğu ve öncü olduğu değerlendirilen otomobili Ahmetli ilçesinde, B.S. (21) ve M.A.'nın (32) içinde olduğu diğer otomobili ise Turgutlu ilçesinde durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde ve her 2 araçtaki aramalarda, motor kaputuna ve karbüratör kısmına gizlenmiş 15 kutu halinde toplam 808 adet sentetik hap ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.

SOKAKTA YAKALANDILAR

Aynı soruşturma kapsamında, Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü sokak çalışmasında şüpheli Y.S. (20) ve E.S. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 64 paket halinde toplam 922 sentetik hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 45 bin 970 TL ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli D.S. de 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden D.S., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2'si adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Y.S. tutuklandı, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 5'e yükselmiş oldu.

