Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi de yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince 10 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 19,62 gram esrar, 1 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tüfek, 5 kartuş, 2 kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili Y.U. (38), R.S. (31) O.Ç. (44) ve K.S (35) "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi de yakalandı.