Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı, 11 Tutuklama

MANİSA'da jandarmanın düzenlendiği operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı, Kırkağaç, Ahmetli, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. İlgili Cumhuriyet savcılıklarının koordinesinde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yeri adreslerde yapılan aramalarda; 12 bin 511 sentetik hap, 2 bin 213 gram esrar, 59 gram yüksek değerli uyuşturucu madde, 2 tabanca ve 2 bıçak ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'ü adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.