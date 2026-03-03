Haberler

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 11 gram esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen M.İ'nin (34) evine baskın düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 kilo 11 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, 1 elektronik terazi ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan
