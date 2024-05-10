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Manisa'da Tütün Tarlasında Çalışan İşçiler Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tütün tarlasında çalışan 16 işçi, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedavilerinin ardından taburcu edilen işçilerin yediği yemeklerden numune alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tütün tarlasında çalışan tarım işçileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Şeyh Davutlar Mahallesi'nde tütün tarlasında çalışan 16 işçi, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle Alaşehir Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen işçilerin yediği yemeklerden numune alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıgöl Manisa Tarım Sağlık Güncel Haberler

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