Manisa'da trenin çarptığı 10 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde trenin çarptığı 10 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde trenin çarptığı 10 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, okuldan çıkıp evine gitmek isteyen Mert K'ye (10), 2. Anafartalar Mahallesi Galericiler Sitesi yakınlarında raylardan geçtiği esnada tren çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Mert K'yi Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel