Zeytinliğe devrilen traktörün sürücüsü öldü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 76 yaşındaki Mehmet Emin Altay'ın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak zeytinliğe devrildi. Altay, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, zeytinliğe devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Emin Altay (76), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Yunusemre ilçesi Maldan Mahallesi Gölet Yolu mevkisinde meydana geldi. Mehmet Emin Altay, kullandığı 17 TA 990 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Altay, kot farkı nedeniyle yolun 5 metre altındaki zeytin ağaçlarıyla kaplı bahçeye devrilen traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Altay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.