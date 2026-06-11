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Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü; kaza kamerada

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde eğimli arazide sürülen traktörün kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Bayram Doğru hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesine devrilen traktörünün altında kalan Bayram Doğru (52), yaşamını yitirdi. Traktörün uçuruma yuvarlandığı o anlar, arazideki bir güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde meydana geldi. Eğimli arazide tarlasını süren evli, 4 çocuk babası Bayram Doğru'nun kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, uçuruma yuvarlandı. Traktörün altında kalan Doğru, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Doğru'nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Ahmetli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza, arazideki bir güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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