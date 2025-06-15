Manisa'da Traktör Kazasında 16 Yaşındaki Yusuf Akdeniz Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Selendi ilçesinde traktörün tarlaya uçtuğu kazada hayatını kaybeden Yusuf Akdeniz (16), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınındaki tarlalarına gitmek üzere babasına ait 45 PV 095 plakalı traktörle yola çıkan Yusuf Akdeniz, direksiyon kontrolünü yitirdi. Traktör, yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki tütün tarlasına uçtu. Akdeniz, traktörün altında kalıp, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güçlükle traktörün altından çıkarılan Akdeniz, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Akdeniz, kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yusuf Akdeniz'in cenazesi Selendi Hatuniye Camii'ne getirildi. Cenazeye Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ile Akdeniz'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Taziyeleri kabul eden Zafer Akdeniz, gözyaşlarına hakim olamadı. Akdeniz'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.