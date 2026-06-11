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Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarla sürülürken devrilen traktörün altında kalan sürücü Bayram Doğru (52) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hacıköseli Mahallesi'nde dün Bayram Doğru'nun (52) kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen traktör, eğimli arazide tarlanın sürülmesi sırasında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen traktörün altında kalan Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
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