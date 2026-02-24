TIR'a arkadan çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 1 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki otomobil, önündeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, İzmir- Ankara D- 300 Karayolu Kavacık Rampaları yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Adem Kapucu (42), yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, önünde giden İbrahim Can Meşe (26) idaresindeki 06 EHD 781 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, TIR'la yaklaşık 150 metre sürüklenerek durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kapucu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralı sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapucu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle İzmir- Ankara D300 karayolu Uşak istikametine trafik akışı bir süre tek yönden sağlandı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı