Salihli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
G.G'nin (44) kullandığı 78 SU 908 plakalı otomobil, Salihli-Köprübaşı kara yolu Adala Mahallesi Demirköprü mevkisinde H.Ç. (19) idaresindeki 45 ANY 476 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Onay Ozan