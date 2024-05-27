Manisa'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İsmail Yıldız yönetimindeki otomobil refüje çarptı ve takla attı. Kazada sürücü ile araçtaki eşi yaralandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Dadağlı Mahallesi'nde İsmail Yıldız (56) yönetimindeki 10 AAJ 754 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı, ardından takla attı.
Kazada sürücü Yıldız ile araçtaki eşi Kadriye Yıldız yaralandı.
Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.