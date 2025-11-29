Haberler

Manisa'da Tek Katlı Evde Yangın: İtfaiye ve Vatandaşlar Müdahalede Bulundu

Güncelleme:
Alaşehir'de bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ve komşuların çabasıyla büyümeden söndürüldü. Yangın esnasında baygınlık geçiren Ü.T., tedavi altına alındı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında misafirlikte olan ve komşularının aramasıyla eve gelen Ü.T., söndürme çalışmalarını izlerken baygınlık geçirdi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Alaşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde çıktı. Y.T.'ye ait evden dumanların yükseldiğini fark eden komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın sırasında boş olan ev, itfaiye ekibi ve vatandaşların birlikte çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında kahvehanede olan Y.T. ile bir yakınına misafirliğe giden eşi Ü.T., komşularının haber vermesi üzerine evlerine geldi. Ev sahibi Y.T., "Ben kahvedeydim, haber aldım koşarak geldim. Nasıl oldu, neden oldu bilemiyorum' dedi. Y.T.'nin eşi Ü.T. ise çalışmaları izlerken baygınlık geçirdi. Alevlere ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinden Şener Şeker, "Çocuklar koşarak evde yangın var dediler. İş yerimdeki yangın söndürme tüpüyle diğer komşularla birlikte müdahale ettik. Dış kapıyı açamadık. Bu nedenle korkuluklardan yangın tüpü ve suyla müdahale ederek yangının büyümesini bir ölçüde engelledik. İtfaiye ekipleri yangın kontrol altına aldı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
