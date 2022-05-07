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Manisa'da tarlaları gelincikler süsledi

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'da tarlaları gelincikler süsledi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gelinciklerin açmasıyla tarım arazileri kırmızıya büründü.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gelinciklerin açmasıyla tarım arazileri kırmızıya büründü.

Sancaklıbozköy Mahallesi'nde ilkbahar kendisini, renk renk açan çiçeklerle gösteriyor.

Mahalledeki bazı tarım alanlarını gelincikler kapladı.

Otomobilleriyle yoldan geçen birçok kişi, yolculuklarına ara verip gelincik tarlalarında fotoğraf çektiriyor.

Gelinciklerle fotoğraf çektiren Sibel Türk, manzarayı kaçırmak istemediğini ve bu nedenle yolda durduğunu söyledi.

Sibel Türk, "Gelinciklerden de çok güzel fotoğraf kareleri çıktı. Baharın gelmesiyle doğadaki uyanışın en güzel anlarından birisine şahit olmak beni mutlu etti." dedi.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Sancaklıbozköy, İlkbahar, Manisa, Tarım, Güncel, Haberler

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